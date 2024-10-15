Milletin gönlüne girmeden devlet adamı olunmaz

Başkan Erdoğan, Külliye'de düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuştu. 14'ü kadın 97 kaymakam adayının görev yerlerinin belirlendiği törende Erdoğan genç kaymakam adaylarına devlet adamlığıyla ilgili altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu.Eğitim programını alnınızın akıyla tamamladınız. Göreviniz ağır, mesuliyetiniz büyük. Her birinizin bunu başaracak yeteneğe, iradeye, güce sahip olduğunu biliyorum. Görev ve sorumluluk sahanızda yaşayanları aileniz kabul edecek, ailenizin istikbalini nasıl düşünüyorsanız, vatandaşın geleceğini de aynı hassasiyet ve fedakârlıkla planlayacak, emanete sıkı sıkıya sahip çıkacaksınız.109. Dönem Kaymakamlık Kursu birincisi Mikail Ersöz oldu.Vatandaşa layıkıyla hizmet etmek, onların derdine derman olmak, şehirlerin kalkınmasına destek vermek, mülki amir için ağır bir misyondur. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araca binmek bir kişiyi saygıdeğer, devlet adamı yapmaz. Milletin takdirini, duasını kazanmadan hakiki manada devlet adamı olunmaz. Kaymakamımız, devletin millete uzanan eli, gören gözüdür. Her vatandaşın derdi ile dertlenmek sorumluluğumuzdur. Kaymakamlarımız görevinde ne kadar etkinse devletimiz de o kadar güçlüdür. Vatandaşın talep ve şikâyetlerine 24 saat kapınızı açık tutacaksınız. Kibir semtinize uğramayacak. Millete hizmet için samimiyetle koşturun.Erdoğan, kursu dereceyle bitirenlere sertifikalarını takdim etti.81 vilayete bağlı 922 ilçenin hepsi değerli, önemli ve birinci sınıf hizmeti almayı hak ediyor. Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak-yakın, küçük-büyük, gelişmiş- geri kalmış ayrımına gitmemenizi hassaten rica ediyorum. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, işadamından, köylüden, çiftçiden kopuk kibirli idareci profiline tahammülümüz de toleransımız da yok. Vatandaşa "Devlet nerede" dedirtmeyeceksiniz. Siz gidip mağdur vatandaşı bulacaksınız. Mağdurların feryadına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz. Sizden bu noktada hassasiyet ve özveri bekliyorum. Bulunduğunuz makamda devletin sadece otoritesini değil aynı zamanda kerim vasfını da göstermeniz gerekiyor.Başkan Erdoğan, kaymakamların görev yerlerinin belirlendiği kura çekimine katıldı.Devletle milleti farklı konumlara yerleştiren elitist zihniyetin Türkiye'ye çok büyük zararları oldu. Milli iradenin askıya alındığı dönemlerde devlet, vatandaşlarının bir kısmını tehdit kaynağı olarak gördü; dış görünüşüyle, kılık kıyafetiyle, kadınların başörtüsü, erkeklerin saçı ve sakalıyla çok uğraştı. İrticacı, takunyalı, tarikatçı, cemaatçi, laik-antilaik, ilerici- gerici diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. Sırf inancını özgürce yaşamak istediği için, sırf anasının dilini konuştuğu için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi. Bunun bedelini demokrasimiz ve milletjmiz ödedi.Devlet, milletinin hizmetindedir, kamu görevlisi de milletin hizmetkârıdır. Milletle devleti yakınlaştırmak, kucaklaştırmak, öncelikli vazifeniz. Unutmayın sizler, mülki idare amirisiniz. Sizler, devleti temsil gibi şerefli bir sorumluluk üstlendiniz.Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. Bunlardan ilki mülkün temeli olan adalet, diğeri de merhametti. Aynı durum bugün de geçerlidir. Türkiye bir hukuk devletidir, medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltir, merhametle muamele ettiğimiz ölçüde insanımızla devletimizin bağını sağlamlaştırırız.