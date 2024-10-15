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Giriş Tarihi: 15.10.2024 12:07

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakurk'ta 2 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakurk’ta 2 terörist etkisiz!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Hakurk'ta 2 terörist etkisiz!
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