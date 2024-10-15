MİT’ten sınır ötesinde El Kaide operasyonu

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, El Kaide üyesi Baykara'nın Suriye/İdlib'de bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgeleri ve bir TSK konvoyuna düzenlenen eylemler içerisinde yer aldığını tespit etti. Baykara'nın TSK'ya yönelik birçok eylem planladığı da ortaya çıkarıldı.

El Kaide üyesi Baykara, Türkiye ve Suriye'de El Kaide adına birçok faaliyet yürüttü. 2014-2019 yılları arasında Suriye'de El Kaide ve çeşitli grupların bünyesinde yer aldı. Suriye'de yerel polis karakollarına yönelik 5 saldırı ve Suriye Taka şehrinde de 3 bombalı saldırı düzenledi. Türkiye'de hassas noktalara ilişkin eylemler planladı.

TAKİP EDİLDİĞİNİ ANLAYINCA AFRİKA'YA KAÇTI

Terörist Ahmet Baykara, El Kaide'ye bağlı olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdi. Türkiye'nin kendisini takip ettiğini anlayan terörist Afrika'ya kaçtı. TSK'ya yönelik birçok eylemin planlayıcısı olan Baykara, MİT'in yaptığı istihbarat ve risk analizleri neticesinde bir Afrika ülkesinde yakalandı.

TÜRKİYE'DE EYLEM PLANLIYORDU

El Kaide üyesi Ahmet Baykara ifadesinde,sınır ötesinde TSK'ya yönelik gerçekleştirdiği eylemleri itiraf etti. Ayrıca, Türkiye'de bulunan birçok hassas noktaya planladığı eylemleri ve birlikte hareket ettiği örgüt üyelerinin kim olduğunu da söyledi.