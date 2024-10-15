Sosyal risk haritası ile tehlikeler tek ekranda olacak

Bakan Göktaş, Aile Rehberi Sistemi" adını verdikleri yeni bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

RİSK HARİTASI OLUŞTURULACAK

Ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmaları yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak.

RİSK TEK EKRANDA GÖRÜLECEK

Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor'un yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalışıyoruz. Koordinasyon halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmamız tamamlandığında, henüz gerçekleşmeden vakalara müdahale edebilme kapasitemiz gelişecek. Bu konuda pilot çalışma başlattık. Sosyal risk haritalarını 81 il, 922 ilçe için oluşturduktan sonra tek bir ekranda bu konudaki tüm bilgilere ulaşacağız.

HER AİLENİN REHBERİ OLACAK

Sosyal risk haritalarından elde edeceğimiz bulguların ardından yenilikçi bir modeli de hayata geçireceğiz.

Modeli, yurt genelinde uygulamayı planlıyoruz. Modele "Aile Rehberi Sistemi' adını verdik. Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olası olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve aile içi çatışmaları gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz.

AİLELERİN İHTİYAÇLARI BELİRLENECEK

İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen özel ihtiyaçlar ile ilgili olarak Bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle, bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. Bu sistematik yaklaşım, sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin artırılmasına önemli ölçüde katkı sunacak. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefimize ciddi katkı sağlayacak.