Sözcü ve Halk TV’nin kayyum yalanı elinde patladı!

Seçim süreçleri devam ederken, tekvando ve boks federasyonlarına kayyum atandığı iddiası Halk TV ve Sözcü TV tarafından gündeme getirildi. Ayrıca Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç'in seçimlerde aday olma şansının kalmadığı iddia edildi. Bunun üzerine Başkan Eyüp Gözgeç gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ayrıca Türkiye Boks Federasyonu'ndan konu ile ilgili resmi açıklama yayınlandı. Kayyum iddiası yalanlanırken, Sözcü TV hakkında hukuki süreç başlatılacaktır denildi.
"HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç konu ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Gözgeç yaptığı açıklamada ''Sözcü TV hakkında her türlü hukuki yola başvuracağım'' dedi.
Gögeç şunları söyledi:
"Sözcü Gazetesi tarafından 15.10.2024 tarihinde yayınlanan haber ve içeriği tamamen gerçek dışı olup, adı geçen haber Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine yönelik yapılan bir algı çalışmasıdır. Sözcü Gazetesinin haberinde "Eyüp GÖZGEÇ'in birçok usulsüzlüğe karıştığı ve görevi kötüye kullandığı iddiasıyla kayyum atandı" şeklindeki ifadeler iftira suçuna karşılık gelen bir haber olması nedeniyle tarafımca her türlü hukuki yollara başvuracağım. Tarafıma yönelik algı operasyonları aylardır "Almanya'da zorunlu ikamet eden bir grup" tarafından sistematik bir biçimde devam etmekte olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan şikayet nedeniyle yapılan inceleme neticesinde, "tüm banka hesaplarım incelenmiş" ve iddia edilen suçlara yönelik hiçbir somut delil bulunmadığı tespit ve rapor edilmiştir. Daha da önemli olmak üzere; Almanya'da ikamet eden şikayetçinin ifadesinde de Bakanlık Teftiş Kurulunca başvurulmuş ve şikayetçi "elinde somut hiçbir delil olmadığını, iddia ettiği konuların kişisel fikri olduğunu" ikrar etmiştir. Yani, şikayetçi dahi elinde somut bir delil olmadan şikayette bulunduğunu Spor Bakanlığı Müfettişlerine ikrar etmesine rağmen Sözcü Gazetesi tarafımı arama ihtiyacı bile hissetmeden iftira niteliğindeki haberi yapmıştır.
İŞİN DOĞRUSUNA GELİNCE; Spor Tahkim Kurulunca Kasım 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine ilişkin "seçim sürecine ilişkin" yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde; seçimin bir komisyon tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Aynı kurul tarafından Türkiye Boks Federasyonu seçimleri dışında diğer farklı 5 Spor Federasyon seçimlerinde de aynı şekilde seçimin belirlenecek kurul tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu durum her seçimde uygulanan bir hukuki bir usul olup, özellikle çok fazla sayıda Başkan adayının olduğu Spor Federasyonlarında itirazların yoğunluğu nedeniyle böyle bir yöntem tercih edilmektedir.
SÖZCÜ GAZETESİ HABERLERİNİ HEP BÖYLE ELİNDE BİLGİ BELGE OLMADAN MI YAPIYOR?
Sözcü Gazetesi daha önce de; yukarıda bahsettiğim şikayetçinin şikayet dilekçesini sunmasından "1" gün sonra aynı şekilde iftira niteliğinde bir haber yapmıştı. Şimdi buradan Sözcü Gazetesine sormak istiyorum; Almanya'da ikamet eden şikayetçi Spor Bakanlığı Teftiş Kuruluna elinde hiçbir delil olmadığını, iddialarının kişisel düşüncesi olduğunu belirtmesine, Spor Bakanlığı tarafından tüm banka hesaplarım incelenmesine rağmen şikayetçinin iddialarını doğrular bir delil bulunmamış olmasına rağmen, bana "1" telefon dahi açmadan yaptığı haber nedeniyle hakkıma girdiğini biliyor mu? Tarafıma sormadan cevap hakkımı kullanmama müsaade etmeden, tarafıma yapılan itibar suikastinin bir parçası olmuştur ne yazık ki! Sözcü Gazetesi haberlerini hep böyle elinde bilgi belge olmadan mı yapıyor? Sözcü gazetesi yaptığı haberle ilgili olarak elinde hangi somut bilgi mevcuttur?
''TÜRKİYE BOKS FEDERASYONUNA NE KAYYUM ATANMIŞ, NE BİR TEDBİR KONULMUŞTUR''
Türkiye Boks Federasyonuna ne kayyum atanmış, ne bir tedbir konulmuştur. Halen Türkiye Boks Federasyonunda 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonasını izliyoruz. Boksörlerimizin olimpiyatlardaki başarısı sadece rakiplerimizin halkını değil, kendi halkımızdan bazı mağfilleri de oldukça üzmüş anlaşılan.''
Ayrıca Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada Kayyum iddialarının gerçeği yansıtmadığı, henüz resmi olarak Türkiye Boks Federasyonuna tebliğ edilen bir karar olmadığı belirtildi. İşte o açıklama:
''Henüz resmi olarak Türkiye Boks Federasyonuna tebliğ edilen bir karar olmadan bazı şer odakları tarafından sosyal medya platformları üzerinden Tahkim Kurulu kararı paylaşılarak, federasyonumuza kayyum atandığına dair mesnetsiz iddialar ile kamuoyu yanlış bilgilendirilerek algı operasyonu yapılmaktadır. Yapılan bu algı operasyonlarıyla Türkiye Boks Federasyonu ve Yönetiminin itibarını zedeleme saiki ile hareket edilmektedir.
Bahse konu olan Tahkim Kurulu kararında Türkiye Boks Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurul Sürecinin komisyon marifetiyle yürütülmesine karar verilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yetkilendirilen bürokratlarımız prosedür gereği görevlendirilmiştir. Federasyonumuza KAYYUM ATANMAMIŞTIR! Federasyon yönetimi olarak yapılacak olan genel kurul seçimleri için komisyona yardımcı olmak asli görevimizdir.
Türkiye Boks Federasyonu resmi sosyal medya platformları ve web sitesi tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Söz konusu asılsız iddiaları haber yapan Sözcü Gazetesi ve sosyal medya platformları ile alakalı olarak ayrıca hukuki süreç başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''