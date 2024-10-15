Sözcü ve Halk TV’nin kayyum yalanı elinde patladı!

SÖZCÜ GAZETESİ HABERLERİNİ HEP BÖYLE ELİNDE BİLGİ BELGE OLMADAN MI YAPIYOR?

Sözcü Gazetesi daha önce de; yukarıda bahsettiğim şikayetçinin şikayet dilekçesini sunmasından "1" gün sonra aynı şekilde iftira niteliğinde bir haber yapmıştı. Şimdi buradan Sözcü Gazetesine sormak istiyorum; Almanya'da ikamet eden şikayetçi Spor Bakanlığı Teftiş Kuruluna elinde hiçbir delil olmadığını, iddialarının kişisel düşüncesi olduğunu belirtmesine, Spor Bakanlığı tarafından tüm banka hesaplarım incelenmesine rağmen şikayetçinin iddialarını doğrular bir delil bulunmamış olmasına rağmen, bana "1" telefon dahi açmadan yaptığı haber nedeniyle hakkıma girdiğini biliyor mu? Tarafıma sormadan cevap hakkımı kullanmama müsaade etmeden, tarafıma yapılan itibar suikastinin bir parçası olmuştur ne yazık ki! Sözcü Gazetesi haberlerini hep böyle elinde bilgi belge olmadan mı yapıyor? Sözcü gazetesi yaptığı haberle ilgili olarak elinde hangi somut bilgi mevcuttur?

''TÜRKİYE BOKS FEDERASYONUNA NE KAYYUM ATANMIŞ, NE BİR TEDBİR KONULMUŞTUR''

Türkiye Boks Federasyonuna ne kayyum atanmış, ne bir tedbir konulmuştur. Halen Türkiye Boks Federasyonunda 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonasını izliyoruz. Boksörlerimizin olimpiyatlardaki başarısı sadece rakiplerimizin halkını değil, kendi halkımızdan bazı mağfilleri de oldukça üzmüş anlaşılan.''

Ayrıca Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada Kayyum iddialarının gerçeği yansıtmadığı, henüz resmi olarak Türkiye Boks Federasyonuna tebliğ edilen bir karar olmadığı belirtildi. İşte o açıklama:

''Henüz resmi olarak Türkiye Boks Federasyonuna tebliğ edilen bir karar olmadan bazı şer odakları tarafından sosyal medya platformları üzerinden Tahkim Kurulu kararı paylaşılarak, federasyonumuza kayyum atandığına dair mesnetsiz iddialar ile kamuoyu yanlış bilgilendirilerek algı operasyonu yapılmaktadır. Yapılan bu algı operasyonlarıyla Türkiye Boks Federasyonu ve Yönetiminin itibarını zedeleme saiki ile hareket edilmektedir.

Bahse konu olan Tahkim Kurulu kararında Türkiye Boks Federasyonunun 6. Olağan ve 8. Mali Genel Kurul Sürecinin komisyon marifetiyle yürütülmesine karar verilmiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yetkilendirilen bürokratlarımız prosedür gereği görevlendirilmiştir. Federasyonumuza KAYYUM ATANMAMIŞTIR! Federasyon yönetimi olarak yapılacak olan genel kurul seçimleri için komisyona yardımcı olmak asli görevimizdir.

Türkiye Boks Federasyonu resmi sosyal medya platformları ve web sitesi tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemelidir. Söz konusu asılsız iddiaları haber yapan Sözcü Gazetesi ve sosyal medya platformları ile alakalı olarak ayrıca hukuki süreç başlatılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''