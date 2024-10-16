Anayasa Mahkemesi’nden skandal karar: Terör örgütü propagandası ifade özgürlüğü sayıldı!

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SAYILDI

AYM, Tekin hakkında verilen mahkûmiyet kararının zorunlu toplumsal bir ihtiyaca karşılık gelmediği ve Tekin'in Anayasa'nın 26'ncı Maddesi'nde güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy çokluğuyla karar verdi.

2 ÜYE KARARA KATILMADI

Mahkeme Başkanı Basri Bağcı ile mahkeme üyeleri Rıdvan Güleç ve Kenan Yaşar oy çokluğu ile ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmederken yine mahkeme üyelerinden Yıldız Seferinoğlu ve Kenan Yaşar kara katılmadı.

TERÖR PROPAGANDASINA 30 BİN LİRA TAZMİNAT

AYM, ayrıca başvurucuya mahkeme masraflarının ve 30 bin lira manevi tazminat ödenmesi yönünde karar aldı. AYM, tespit edilen ihlalin sonucun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına karar vererek, dosyayı Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.