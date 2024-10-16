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Giriş Tarihi: 16.10.2024 23:27

Başkan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

AA
Başkan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Orta Doğu'da yaktığı çatışma ateşini tüm bölgeye yaymaya çalıştığını, İsrail'in amacının Filistinlileri ana vatanlarında topraksız bırakmak olduğunu belirtti.

Türkiye'nin İsrail'in işlediği suçların cezasız kalmaması için tüm kulvarlarda girişimlerini sürdürdüğünün altını çizen Erdoğan, İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulanmasının baskıyı artırmak için gerekli olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Suriye, Libya, Somali ve Etiyopya'daki gerilimlerin bir an önce sonlanmasını ve o bölgelerin barış, huzur ve istikrara kavuşmasını arzuladığını da kaydetti.

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Başkan Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt'ı kabul etti
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