Kemal Kılıçdaroğlu’na zorla getirme kararı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim 2023'te CHP grup toplantısında avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret içerikli sözler sarf etmişti. Bunun üzerine İnal, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şubat 2024'te Kemal Kılıçdaroğlu hakkında iddianame düzenlendi.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Sanık olarak iddianamede yer alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri nedeniyle "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar cezalandırılması istendi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame doğrultusunda yargılama başladı.
ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI
Dün, davanın 3. celsesi görüldü ancak Kılıçdaroğlu duruşmaya katılmaması nedeniyle beyanı alınamadı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Duruşma 18 Şubat'a ertelendi. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek celse sanık sıfatıyla hakim karşısına çıkması ve savunmasını yapması bekleniyor.