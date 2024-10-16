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Giriş Tarihi: 16.10.2024

Küresel diplomasi oturumunda iki devletli çözüm çağrısı

BETÜL USTA BETÜL USTA
Küresel diplomasi oturumunda iki devletli çözüm çağrısı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi konuştu. İşte iki bakanın mesajları:

ULUSLARARASI SİSTEM BELİRLİ BİR AZINLIĞIN AYRICALIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR

Filistin'de soykırım yapıldığının altını kalın çizgilerle çizmeliyiz ve hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizlerin bu nedenle eyleme geçmesi lazım. Uluslararası camia ve sistem tamamıyla çökmüştür. Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı. İsrail'in ve İsrail halkının gelecek nesillerinin güvenliğinin olabilmesi için iki devletli çözüme ihtiyacımız var ve bu tek çözüm opsiyonudur. Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın.




İSRAİL DÜNYAYA MEYDAN OKUYORSA CAYDIRICI ADIMLAR ATILMALI

Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es- Safedi: İsrail'in istediği şey iddia ettiğinden çok daha fazla. İsrail bütün dünyaya meydan okuyorsa, uluslararası meşruiyete meydan okuyorsa, kulak vermiyorsa caydırıcı adımlar atmak gerekir. İsrail'in Filistinlileri ve masumları öldürmek, altyapıları yok etmek için kullandığı silahların İsrail'e verilmesinin engellenmesi gerekiyor. İsrail, bütün bu politikalarıyla beraber eğer bu kutsal yerlere saldırmaya devam ederse bu herkesi içine alan büyük bir savaşa dönüşür.

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Küresel diplomasi oturumunda iki devletli çözüm çağrısı
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