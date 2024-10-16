Küresel diplomasi oturumunda iki devletli çözüm çağrısı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi konuştu. İşte iki bakanın mesajları:
ULUSLARARASI SİSTEM BELİRLİ BİR AZINLIĞIN AYRICALIĞI İÇİN ÇALIŞIYOR
Filistin'de soykırım yapıldığının altını kalın çizgilerle çizmeliyiz ve hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizlerin bu nedenle eyleme geçmesi lazım. Uluslararası camia ve sistem tamamıyla çökmüştür. Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı. İsrail'in ve İsrail halkının gelecek nesillerinin güvenliğinin olabilmesi için iki devletli çözüme ihtiyacımız var ve bu tek çözüm opsiyonudur. Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın.
İSRAİL DÜNYAYA MEYDAN OKUYORSA CAYDIRICI ADIMLAR ATILMALI
Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es- Safedi:
İsrail'in istediği şey iddia
ettiğinden çok daha fazla. İsrail
bütün dünyaya meydan okuyorsa,
uluslararası meşruiyete meydan
okuyorsa, kulak vermiyorsa
caydırıcı adımlar
atmak gerekir. İsrail'in
Filistinlileri ve masumları öldürmek,
altyapıları yok etmek için
kullandığı silahların İsrail'e verilmesinin
engellenmesi gerekiyor.
İsrail, bütün bu politikalarıyla
beraber eğer bu kutsal yerlere
saldırmaya devam ederse bu
herkesi içine alan büyük
bir savaşa dönüşür.