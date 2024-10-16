Küresel diplomasi oturumunda iki devletli çözüm çağrısı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ürdün Dışişleri ve Yurtdışı Vatandaşlar Bakanı Eymen es-Safedi konuştu. İşte iki bakanın mesajları:Filistin'de soykırım yapıldığının altını kalın çizgilerle çizmeliyiz ve hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizlerin bu nedenle eyleme geçmesi lazım. Uluslararası camia ve sistem tamamıyla çökmüştür. Gazze'de yaşananlar, uluslararası sistemin belirli bir azınlığın ayrıcalığı için tasarlandığının, kullanıldığının ve istismar edildiğinin canlı bir kanıtı. İsrail'in ve İsrail halkının gelecek nesillerinin güvenliğinin olabilmesi için iki devletli çözüme ihtiyacımız var ve bu tek çözüm opsiyonudur. Şu anda biz uluslararası camianın tamamına bir çağrı yapıyoruz. İki devletli çözümü lütfen benimseyin ve iki devletli çözüm için bastırın. Bunu elinizden gelenin en iyisiyle yapın.İsrail'in istediği şey iddiaettiğinden çok daha fazla. İsrailbütün dünyaya meydan okuyorsa,uluslararası meşruiyete meydanokuyorsa, kulak vermiyorsacaydırıcı adımlaratmak gerekir. İsrail'inFilistinlileri ve masumları öldürmek,altyapıları yok etmek içinkullandığı silahların İsrail'e verilmesininengellenmesi gerekiyor.İsrail, bütün bu politikalarıylaberaber eğer bu kutsal yerleresaldırmaya devam ederse buherkesi içine alan büyükbir savaşa dönüşür.