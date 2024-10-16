Bakan Yerlikaya açıkladı: Depremden 187 vatandaşımız etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Kale'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Başta Malatya olmak üzere çevre illerimiz etkilendi. İlk andan itibaren AFAD başkanlığımızdan depremin büyüklüğü, merkez üssü Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik. Süratle valilerimiz ile irtibata geçtik. Hemen ardından Malatya valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz ve kurumlarımızla ilgili yerleşim yerlerinde saha taraması başlattık.

Çevre Bakanlığı ekipleri süratle faaliyete geçtiler. 10 hasar tespit ekibi Malatya 10 Hasar tespiti de Elazığ'a gönderildi. Hem Malatya hem Elazığ'da hasar tespit sürecimiz başlatıldı.

187 VATANDAŞIMIZ DEPREMDEN ETKİLENDİ

Ekiplerimiz anbean gelişmeleri takip ediyor. 1112 ihbar geldi. 3 ilde kısmi çökme meydana geldi ve can kaybı yok. Sağlık bakanlığından alınan bilgiye göre 187 vatandaşımız depremden etkilendi. 43 vatandaş gözetim altında.

ENERJİ KESİNTİSİ, ALTYAPI HASARI VE SU KESİNTİSİ YOKTUR

Pütürge'de kaya düşmesi meydana geldi. Yollarımız süratle açıldı. Enerji kesintisi, altyapı hasarı ve su kesintisi yoktur. Gözlemlerdeki tespitlerde olumsuz durum yok.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabbim tüm afetlerden şehirlerimizi korusun. Başta Malatyalı vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

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