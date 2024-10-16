Ogün Samast’ın yargılandığı davada son savunmalar alındı

Agos gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirdi. 16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast'ın 1 yıl önce, iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi. Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast'ın, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliye edilmişti.
YENİ İDDİANAME DÜZENLENDİ
Ogün Samast hakkında yeni iddianame düzenlenmişti. İddianamede, Dink cinayeti sonrası örgütün İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, daha sonra ise bu şubenin imkânlarıyla Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam Tevhid, 17-25 Aralık operasyon ve davalarını, devamında 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreci başlattığı kaydedilmişti.
DAVA BİRLEŞTİRİLDİ
İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Bir önceki celse savcının açıkladığı mütalaada sanıklar Ogün Samast, Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz'un üzerlerine atılı, "Silahlı suç örgütü adına suç işleme" suçlamasından zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verilmesi talep edilmişti. Sanık Adem Sağlam'ın, "Örgüte üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsini isterken, Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer'in ise "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmalarını istemişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Ogün Samast, duruşmaya Trabzon Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan Akyürek, bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Tarafların avukatları da hazır bulundu.
" FETÖ İLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOKTUR"
Sanık Ogün Samast ise mütalaaya karşı, "Şahsımın FETÖ ile uzaktan yakından alakası yoktur. İddianamede 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte FETÖ adına suç işleme' suçlamasını kabul etmiyorum. Davanın düşmesini talep ediyorum. Mahkemenizin mütalaaya uymasını istiyorum" şeklinde savunma yaptı.
DİNK AİLESİ MÜTALAAYA KATILMADI
Dink ailesinin avukatı Havva Hülya Deveci, mütalaaya katılmadıklarını beyan etti. Sanık Erhan Tuncel, mütalaaya karşı savunmasında, Hrant Dink'in öldürüleceğini duyunca suikastı önleyecek birime bildirdiğini, ihmaller doğrultusunda cinayet gerçekleştiğini söyledi. "Sorumlular, o dönem FETÖ'cü hakim ve savcılar eliyle yargı önüne çıkarılmadılar. Trabzon İstihbarat Şube Yasin Hayal'i korudu. Cinayetten önce Ogün Samast atış talimi yapıyordu. Ellerinde bilgi vardı. 'Acil' koduyla maktul için tedbir alınmalıydı. İstanbul Emniyeti birkaç kez uyarıldı. Agos Gazetesi'nin ismi de bu uyarılarda anılıyor. İstanbul Emniyeti kıpırdamadı" şeklinde savunma yaptı.
SAVUNMALAR ALINDI
Sanık Tuncay Uzundal, mütalaaya karşı savunmasında Erhan Tuncel'in ev arkadaşı olduğunu, ne olayla ne de FETÖ ile bir ilgisinin olmadığını söyleyerek beraatını talep etti. Sanık Adem Sağlam ise mütalaaya katıldığını beyan etti. Diğer sanıklar Ramazan Akyürek, Zeynel Abidin Yavuz ve Ersin Yolcu da suçlamaları reddederek beraatlarına karar verilmesini talep ettiler. Yasin Hayal ise mütalaaya karşı söyleyecek bir şeyinin olmadığını söyledi.
SON KEZ SÜRE VERİLDİ
Sanık Ali Fuat Yılmazer'in avukatının mazeret sunması nedeniyle mütalaaya karşı savunması alınmadı. Mahkeme, Yılmazer'e savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verdi. Mahkeme, Ogün Samast hakkındaki yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün devamına hükmederek duruşmayı 10 Ocak'a erteledi.