CHP’de kılıçlar çekildi: Hakaretler havada uçuştu

Kılıçdaroğlu kanadı ile hemen hemen her konuda ters düşmeye devam eden Özgür Özel, bu kesim ile sonunda mahkemelik oldu. Özel'in, kendisi hakkında yasak aşk iddialarını gündeme taşıyan gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Söz konusu iddiayı sosyal medya üzerinden yaydığı iddia edilen ve kendisini farklı konularda sık sık eleştiren Tolgahan Erdoğan hakkında 150 bin liralık dava açıldığı ortaya çıktı. Bir diğer gazeteci Gökhan Özbek hakkında da 100 bin liralık dava açıldığı öne sürüldü. Özel'in ayrıca bu konudan bağımsız olarak kendisini birçok başlıkta eleştiren gazeteci Enver Aysever ile de 150 bin liralık tazminat talebiyle mahkemelik olduğu öğrenildi.