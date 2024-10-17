Fincancı MSB’ye 50 bin TL tazminat ödeyecek

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, bir televizyon programında TSK'nın operasyonlarında kimyasal silah kullandığına dair açıklamasının, TSK'nın onur ve saygınlığına zedelediği iddiasıyla Milli Savunma Bakanlığı tarafından açılan 100 bin TL'lik manevi tazminat davasında karar verildi. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına Şebnem Korur Fincancı ile taraf avukatları katıldı.

TOKSİK GAZ KULLANIŞMIŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR

Söz alan Fincancı'nın avukatı, "Müvekkilimiz bilimsel bir değerlendirme yapmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesi kapsamında bir hak kullanılmıştır. Bir bilim insanının kendi alanında görüş beyan etmesi hususunda tartışılacak bir durum bulunmamaktadır. Videoyu izleyerek bilimsel anlamda bir değerlendirmede bulunulabilir, bu ön değerlendirme olarak adlandırılır. Müvekkilim video kaydında dijital verilere bakarak toksik gaz kullanılmış olabileceğini söylemiştir. Bağımsız heyetlerle yerinde inceleme yapılması gerektiğini belirtmiştir. Toplam 7 dakikalık çözümleme dosyaya iletilmiştir. Burada manevi tazminata hükmedilecek bir durum bulunmamaktadır. Davanın reddini talep ediyoruz, müvekkilim emeklidir. Belirlenecek tazminatın bu husus çerçevesinde değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

50 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme başkanı, davayı kısmen kabul ederek karar vererek Şebnem Korur Fincancı'yı TSK'nın terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığını iddia ettiğine dair açıklamaları nedeniyle, MSB'ye 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Davanın kısmen reddi ile taraf avukatlarının 100 bin TL tazminat talebini reddetti.