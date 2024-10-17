Güçlü altyapımız ve insan gücümüz var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024- 2025 akademik yılı açılış töreni programına katıldı. Sağlık çalışanlarının inanılmaz efor sarf ettiğini vurgulayan Memişoğlu, "Baktığınızda her bir vatandaşımız 2002'de senede sadece 2 kez sağlık hizmetlerinden faydalanırken, bugün 11.7 kez faydalanıyor. Kamudaki yatak kapasitesine bakıldığında, kaliteli odalarda kalma imkânı yüzde 1-2'nin altındaydı, bugün yüzde 80'in üzerine çıktı" değerlendirmesinde bulundu.Sağlık çalışanlarına "Sizler sanat yapıyorsunuz" diye seslenen Memişoğlu, bir istekte bulunarak, "Hekimliğinizi karşıdaki insanın derdine derman olmak için kullanmayı kaybetmeyin. Biz sadece sağlık hizmeti vermek için bulunmuyoruz. Biz her türlü altyapısı olan yapılarda sağlık bilgisini ve teknolojisini üretmek zorundayız. Sadece Faz 3 değil, Faz 1 ve Faz 0 çalışmalarının da yapılabilmesini, bilginin üretilmesini bekliyoruz. Altyapımız ve insan gücümüz var" ifadesini kullandı. Memişoğlu, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının entegre şekilde hareket ettiği bütüncül sağlık hizmetinin oluşturulmasına yönelik yeni bir mevzuat üzerinde çalıştıklarını da söyleyerek, "Bakanlık olarak hedefimiz, doğru yerde, zamanda, etkin tedaviyi ve koruyuculuğu sağlamak. Hem mevzuat hem de işlerlik, yönetsel anlamda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz" dedi.