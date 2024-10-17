İngiliz müzisyen Waters’dan Başkan Erdoğan’a Filistin teşekkürü: Yaptığınız 2040 yılında da hatırlanacak!

Dünya, 21. Yüzyıl'ın en kanlı soykırımlarından birine tanıklık etti. Siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği sistematik saldırılarla 42 binden fazla sivili katletti. Çocuk, bebek, kadın hatta yaşlı ayrımı gözetmeden katliamlarını sürdüren İsrail'i ABD ve Batılı ülkeler sadece seyretti.
Filistin'in haklı davasına en büyük desteği veren ülke ise Türkiye'ydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşlarda İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekerek dünyaya "Daha neyi bekliyorsunuz" mesajını gönderdi.
İNGİLİZ MÜZİSYEN WATERS'DAN TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, İsrail'in Gazze katliamının yıldönümü olan 7 Ekim'de yayınladığı videoda ise soykırım karşısına dünyanın suskunluğuna da dikkat çekti. Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Başkan Erdoğan ile Türk halkına teşekkür etti.
"YAPTIĞINIZ ÇOK GÜZEL VE GERÇEK…"
Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye" ifadelerine yer verdi.
İŞTE O VİDEO...
İşte Başkan Erdoğan'ın İsrail'in Gazze katliamının yıldönümü olan 7 Ekim'de yayınladığı video...
Bugün 7 Ekim... Tam 365 gün önce hayatta olan, çoğu çocuk ve kadın 50 bin kardeşimiz vahşice katledildi. Gazze'deki hastaneler, farklı inançlara ait ibadethaneler, okullar artık ayakta değil. Pek çok gazeteci, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, barış elçisi artık aramızda değil.… pic.twitter.com/qX6uwlCFkA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 7, 2024