İngiliz müzisyen Waters’dan Başkan Erdoğan’a Filistin teşekkürü: Yaptığınız 2040 yılında da hatırlanacak!

Filistin'in haklı davasına en büyük desteği veren ülke ise Türkiye'ydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsü başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşlarda İsrail'in Filistin'deki zulmüne dikkat çekerek dünyaya "Daha neyi bekliyorsunuz" mesajını gönderdi.