Köy evlerinde yerinde dönüşümü kolaylaştıracak adım

KÖY EVLERİNİN YERİNDE DÖNÜŞÜMÜNE 1 MİLYON 750 BİN TL'LİK DESTEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde inşa ve ihya seferberliğini sürdürüyor. Bir yandan yeni ihaleler yapılırken diğer yandan inşası tamamlanan konutlar depremzedelere teslim ediliyor. Depremin ağır yıkıma neden olduğu köylerde vatandaşlara Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle köy evi inşa etme hakkı ya da yerinde dönüşüm desteğiyle kendi evini yaptırma hakkı tanınıyor. Yerinde dönüşüm desteğinde vatandaşlara köy evleri için yerinde dönüşüm modeliyle yerinde dönüştürülecek ilk konut için 750 bin TL hibe, 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli 1 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. İlk konutu için hibe imkanı alan vatandaşlara varsa diğer 3 konutuna kadar bu kredi desteği veriliyor.