Köy evlerinde yerinde dönüşümü kolaylaştıracak adım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Depremlerden etkilenen köy yerleşik alanlarında yapılan incelemelerden elde edilen bulgular ve vatandaşların talepleri üzerine Bakanlık, yönetmeliğe geçici bir madde ekleyerek köy konutlarının yerinde yeniden yapılmasına ilişkin kolaylıklar getirdi. Köylerde mevcut konutları yıkılan veya orta-ağır hasarlı olan ancak parsel büyüklüğü yetmediği için mevzuata takılıp evini yerinde inşa edemeyen vatandaşların önündeki engeller kaldırıldı.
"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK HER ADIMI ATIYORUZ"
Bakan Murat Kurum, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda güncellenen yeni yönetmeliğin detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, "Asrın felaketini yaşayan illerimizde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak her adımı atıyoruz. Köy evlerinde yerinde dönüşümü tıkayan bazı konuların çözümü için yönetmeliğimizi güncelledik. Depremde hasar gören ya da yıkılan; ancak imar yönetmeliği gereği evini dönüştüremeyen hemşehrilerimiz de artık yerinde dönüşüm imkanından yararlanabilecek" dedi.
BELEDİYELER VE İL ÖZEL İDARELERİNE YETKİ TANINDI
Belirtilen çekme mesafelerinin sağlanamadığı durumlarda ise devreye belediyeler ve il özel idareleri girip, vatandaşın talebini yerine getirebilecek. Bu parsellerde yapı sayısı sınırlaması 6 Şubat depremi öncesindeki bina sayısını aşmayacak. Oturum alanı en fazla parselin yüzde 60'ı olabilecek. Köy ve kırsal yerleşik alanlar ve civarının tespiti yapılırken; taşkın, heyelan, çığ ve kaya düşmesi gibi afet riski olanlar ile dere yatağı ve sıhhi-jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur bulunan alanların dışarıda bırakılması sağlanarak, kırsal yerleşimlerin de afete dirençli olması sağlandı.
TARIM ALANLARI KORUNACAK, RİSKLİ BÖLGELERDEN UZAK DURULACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin köy yerleşik alanlarında konutlarını yerinde dönüştürecek vatandaşların parsel boyut ve geometrileri ile halihazırda mevcut yapılaşma nedeniyle yaşadıkları sorunlara çözüm sağlayacağı vurgulandı. Açıklamada, "Düzenleme yaşanılan deprem afeti nedeniyle oluşan yaraların bir nebze de olsa sarılması, barınma ihtiyacının bir düzen içinde en hızlı şekilde karşılanması ve köylerde komşuluk ilişkilerinin sürdürülmesinin temini maksadıyla yalnızca köy ve kırsal yerleşik alanlarla sınırlı tutuldu. Bölgede tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi yönünde hassasiyet gösterilerek iskan dışı tarım alanları kapsama dahil edilmedi. Bunun yanı sıra düzenlemede yer alanlar dışındaki kat adedi, bina yükseklikleri vb. yapılaşma şartlarının ise çevre düzeni planı ve yönetmelikte belirlenen diğer hususlara uygun şekilde sürdürülmesi öngörüldü" denildi.
KÖY EVLERİNİN YERİNDE DÖNÜŞÜMÜNE 1 MİLYON 750 BİN TL'LİK DESTEK
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 11 ilde inşa ve ihya seferberliğini sürdürüyor. Bir yandan yeni ihaleler yapılırken diğer yandan inşası tamamlanan konutlar depremzedelere teslim ediliyor. Depremin ağır yıkıma neden olduğu köylerde vatandaşlara Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle köy evi inşa etme hakkı ya da yerinde dönüşüm desteğiyle kendi evini yaptırma hakkı tanınıyor. Yerinde dönüşüm desteğinde vatandaşlara köy evleri için yerinde dönüşüm modeliyle yerinde dönüştürülecek ilk konut için 750 bin TL hibe, 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vadeli 1 milyon TL faizsiz kredi desteği sağlanıyor. İlk konutu için hibe imkanı alan vatandaşlara varsa diğer 3 konutuna kadar bu kredi desteği veriliyor.