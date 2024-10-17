Haberler Gündem Haberleri Malatya’daki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor
Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:15

Malatya’daki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor

Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından, etkilenen illerde arama, kurtarma ve hasar tespit çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremin ardından köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. AFAD’ın 210 personel ve 55 araçlık ekibi ile kamu kurum ve kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 1.216 personel ve 363 araç çalışmalara katılıyor.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Malatya’daki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor

Depremin ardından, en büyüğü 3.3 şiddetinde olmak üzere toplam 194 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçı depremler, bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden olurken, yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuyor.

249 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilendi. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 olmak üzere toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİNE BİN 475 İHBAR GELDİ

Deprem sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 1.475 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 1.223'ü bilgi amaçlı, 252'si ise yardım talebi içerikli olduğu bilgisi paylaşıldı.

KIZILAY'DAN YEMEK YARDIMI

Kızılay, depremden etkilenen Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişiye yemek hizmeti sunmaya devam ediyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

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Malatya’daki 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından çalışmalar sürüyor
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