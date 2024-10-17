MİT’ten Suriye’de PKK’ya üst düzey operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/ Tel Rıfat'ta gerçekleştirdiği operasyon ile PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Mazlum kod adlı Hüseyin Öztürk ile Zelal Afrin kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi. PKK/YPG'ye 1994'te katılan Hüseyin Öztürk, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden teröristler arasında yer alması nedeniyle MİT'in hedef listesindeydi. Terörist Fate'nin ise 2000'de kırsal kadrolara katıldığı, 2011'e kadar örgüt adına Türkiye'de Zagros kırsalında, Irak'ta Kandil ve Gare'de faaliyet gösterdiği öğrenildi. Teröristler, Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ediyordu.