2 saatlik yol 55 dakikaya indi

Aydın-Denizli Otoyolu'nun trafiğe açılışı nedeniyle Aydın Gişeleri'nde tören düzenlendi. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da katıldı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezi olan Denizli ile dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın için çok önemli bir anı yaşıyoruz. 163 kilometrelik uzunluğu ve modern altyapısıyla Ege Bölgesi'nin ulaşım haritasını yeniden çizen Aydın-Denizli Otoyolumuzun;Aydın Çevre Yolu'ndan başlayıp Kuyucak Kavşağı'nda son bulan 70 kilometrelik kesimini trafiğe açmanın mutluluğunu paylaşıyoruz" dedi. Geçen yıl otoyolun 60'ıncı kilometresinde yer alan Kuyucak Kavşağı ile 140'ıncı kilometresindeki Kocabaş Kavşağı arasında kalan 80 kilometre ana gövde, 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 93 kilometrelik kesimini hizmete sunduklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu şunları söyledi: "Şimdi kalan 70 kilometreyi de tamamlayarak otoyolumuzun tamamını trafiğe açmış olduk.Oto 6 şeritli 140 kilometre ana yol ve 4 şeritli 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 163 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle yolumuzun resmi açılış törenini de gerçekleştireceğiz. Aydın ve Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 11 ilçe ve 46 adet sinyalize kavşak geçerek, trafik şartlarına göre 1.5 ila 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Zamandan 4,5 milyar lira, akaryakıttan ise 800 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 5.3 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 61 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Aydın-Denizli Otoyolu projemizin ardından sonraki etaplarda yapılacak olan Denizli- Burdur ve Burdur-Antalya Otoyollarını da hayata geçireceğiz. DHA