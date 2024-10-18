Haberler Gündem Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'a sert tepki
Giriş Tarihi: 18.10.2024 18:09 Son Güncelleme: 18.10.2024 18:11

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'a sert tepki

Katil İsrail güçlerinin saldırısında Hamas lideri Yahya Sinvar şehit oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Sinvar'ın naaşını sosyal medya hesabından paylaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Katz’a sert tepki

Ömer Çelik şunları kaydetti:

Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir. Katz ve benzeleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır. Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Katz'a sert tepki
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