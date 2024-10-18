AYM Başkanı Özkaya: HDP davasında rapor bekleniyor

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa Konseyinin birlikte yürüttüğü "Anayasa Mahkemesinin temel haklar alanındaki kararlarının etkili şekilde uygulanmasının desteklenmesi projesi" kapsamında bireysel başvuruya ilişkin bilgilendirme toplantısında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya basın mensuplarıyla buluştu. Başkanvekilleri Basri Bağcı ve Hasan Tahsin Gökcan'ın da katıldığı toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasının henüz karara bağlanmamış olmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Esas inceleme raporunun henüz yazılmamış olmasının sebebini açıklayan Özkaya iddianame kapsamında çok sayıda adli yargı mercilerine intikal etmiş dosyaların olduğunu ve adli yargıdaki süreçlerin devam ettiğini, bundan dolayı bir gecikme yaşandığını söyledi. Teknik çalışmaların kesinti olmadan devam ettiğini söyleyen Özkaya, kapatma davası kapsamında delil olarak dayanılan 3 bin civarında soruşturma ve kovuşturmayla ilgili raportörün sürekli inceleme yaparak güncelleme yaptığını da sözlerine ekledi.

"ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUZ"

Son günlerde bazı bireysel başvuru sonrasında çıkan kararların gündemde tartışma yarattığının dile getirilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, "bireysel başvuruda alınan kararların eleştirilemez demiyoruz. Eleştirileri de dikkate alıyoruz" dedi. Can Atalay kararının ne zaman açıklanacağına ilişkin Özkaya, ilgili dosyaların hazır olması durumunda inceleneceğini belirtti, kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin bir takvim veremeyeceğini, çok uzamayacağını kaydetti.

"RAPORTÖR'E TALİMAT VERDİK"

CHP'nin sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin yaptığı başvurunun ne zaman karara bağlanacağına ilişkin Özkaya, "raportör arkadaşımıza dedik ki, elindeki bütün çalışmaları kenara koy, bu dosyayı biran önce incele. Ülkenin gündemini boş yere meşgul etmeyelim dedik. Sonuç ne çıkar bilmem ama bu dosyayı biran önce hazırlamasını istedik. Arkadaşımız dosyayı hazırladığında gündeme alınır ve karara bağlanır" ifadelerini kullandı.