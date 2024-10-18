Bakan Fidan: İsrail-İran savaşı yüksek ihtimal

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile İran arasındaki olası savaşı "yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek" gerektiğini belirterek, ülke ve bölge olarak buna hazır olunması uyarısında bulundu. Fidan, katıldığı bir TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Türkiye'nin tüm platformlarda savaşın büyüyeceği yönünde telkinlerde bulunduğunu hatırlatan Fidan, bugün savaşın jeopolitik sıkıntıları beraberinde getireceğini gördüklerini belirtti.Fidan, "Sinvar'ın öldürüldüğü" iddiasına ilişkin, "Henüz Hamas tarafından bir doğrulama yapılmadı, onu bekliyoruz. Tabii örgüt tarafından bir doğrulama yapılmadığı sürece bizim bunu şu anda veri kabul etmemiz mümkün gözükmüyor ama bir yalanlama da gelmedi an itibarıyla" dedi. ABD, İngiltere ve diğer ülkelerin Suriye ve Irak'ta terör örgütü PKK'yla ilişkilerinden vazgeçmelerini temenni ettiklerini söyleyen Fidan, Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu vurgulayarak, "Bir işin içinde Amerika var diye 'Ben buraya dokunmayım' demez Türkiye. Kendi çıkarını ve güvenliğini orada Amerika da olsa gider korur, Suriye'de yaptığımız gibi" dedi.