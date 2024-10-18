Başkan Erdoğan, milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.