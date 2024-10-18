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Giriş Tarihi: 18.10.2024 17:15

Başkan Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı, vefatının üçüncü yılında andı.

AA
Başkan Erdoğan, milli SİHA’ların öncü ismi Özdemir Bayraktar’ı andı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi, ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı andı
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