‘Darbecilerin anayasasıyla Türkiye Yüzyılı’na başlamak bizim için bir yüz karasıdır’

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya Yerleşkesi'ndeki "2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. Konuşmasında, adalet ve eğitimin kalkınmanın ön şartı olduğunu, bu iki unsurun bulunmaması durumunda bir ülkenin kalkınmasının mümkün olamayacağını kaydetti.Türkiye'nin demokrasi standardını yükseklere taşımanın gayreti içinde olduklarını dile getiren Tunç, yeni ihtiyaçlar karşısında kanunların çağa uygun hale getirilmesi için temel kanunları son yıllarda yenilediklerini anlattı. 2009, 2015 ve 2018 yıllarında üç Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin açıklandığını ve şimdi 4'üncüsünün hazırlığını yaptıklarını belirten Tunç, şunları kaydetti: "Darbecilerin yazdığı bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamak, bizim için bir yüz karasıdır. Sadece darbeciler tarafından yazdırılmış olması bile değiştirilmesi için yeter sebeptir.Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında özellikle ceza adaleti sistemiyle ilgili çok önemli mevzuat değişiklikleri ve düzenlemeler olacak. Ceza adalet sisteminin soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasını daha da güçlendiren, soruşturmanın etkinliğini attıran, toplumda suç işlenmesini önleyen, suç ve suçluyla mücadeleyi daha etkin hale getirebilecek önemli mevzuat değişikliklerini bu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında inşallah gerçekleştireceğiz.Geciken adalet, adalet değildir. Bu anlamda da kovuşturma aşaması dediğimiz dava aşamasını hızlandıran, vatandaşlarımızın yargıdan memnuniyetini en üst noktaya taşıyan, adalete güveni daha yükseklere çıkaran önemli düzenlemeler olacak."