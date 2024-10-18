Kahramanmaraş depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Malatya'da şu ana kadar 10 bin 679 aile yeni evlerine kavuştu. İkizce'de yapımı tamamlanan konutların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "Her bir depremzede kardeşimizin hayalini gerçekleştirene kadar bize durmak yok" ifadesini kullandı.

Yeni yaşam konutuna geçen Zeynal Yalçın ise "Sayın Cumhurbaşkanımız, bir yıl içinde evleri teslim edeceğini söyleyince, 'nasıl yapılabilir?' diye düşünmüştüm. Ama mucize gerçekleşti, çok memnun kaldık" diye konuştu.