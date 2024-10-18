Özgür Özel, Kılıçdaroğlu cephesi ile davalık oldu: ‘Avucunuzu yalarsınız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasında ipler bir kez daha gerildi. Özel'in, kendisi hakkında yasak aşk iddialarını gündeme taşıyan gazeteci Ebru Küçükaydın hakkında 100 bin liralık manevi tazminat davası açtığı bildirildi. Söz konusu iddiayı sosyal medya üzerinden yaydığı iddia edilen ve kendisini farklı konularda sık sık eleştiren Tolgahan Erdoğan hakkında 150 bin liralık dava açıldığı ortaya çıktı. Bir diğer gazeteci Gökhan Özbek hakkında da 100 bin liralık dava açıldığı öne sürüldü. Özel'in ayrıca bu konudan bağımsız olarak kendisini birçok başlıkta eleştiren gazeteci Enver Aysever ile de 150 bin liralık tazminat talebiyle mahkemelik olduğu öğrenildi. Özel'in bu hamlesi sonrası, Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tolgahan Erdoğan'dan zehir zemberek açıklamalar geldi. Özel'in televizyonları arayarak, kendisinin kanallara çıkmasını engellediğini öne süren Erdoğan, "Parti içindeki bu nepotizme, bu yolsuzluklara, bu hırsızlıklara, bu talana 'dur' dediğimiz için rahatsız oluyorsunuz. Anlaşılan çok rahatsız etmişiz. Sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Çıktığımız kanallara bizi çıkarmamak için ricada bulunuyorsunuz. Yayınlara çıkarmayarak, dava açarak bizi susturacağınızı sanıyorsanız avucunuzu yalarsınız" ifadelerini kullandı.