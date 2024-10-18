Siber casusluk çetesine bir darbe daha

Uluslararası siber casusluk şebekesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kişisel verilen çalınması', 'Bilişim sistemine girme' ve 'Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile darbe vurulmuştu.

TUTUKLU SAYISI 20 OLDU

Hız kesmeden devam eden kritik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir kritik operasyonla birlikte 9 şüpheli siber casusluk suçlaması ile tutuklanmıştır. Bu kapsamda toplam tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

ELE GEÇİRİLEN VERİLER ŞANTAJ İÇİN KULLANILMIŞ

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı. Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.