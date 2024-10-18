Haberler Gündem Haberleri Sosyal medya provokatörüne gözaltı
Giriş Tarihi: 18.10.2024 22:18 Son Güncelleme: 18.10.2024 22:24

Sosyal medya provokatörüne gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan ve terör örgütü PKK propagandası yapan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Sosyal medya provokatörüne gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili şu ifadeleri paylaştı: Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur .

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sosyal medya provokatörüne gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA