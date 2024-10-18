Şura öğretmene ödül

Malatya'nın Arapgir ilçesinde, 5.9 büyüklüğündeki depremde panikleyen engelli öğrencisini kucağına alarak dışarı çıkaran öğretmen Şura Özçelik'e başarı ödülü verildi. Saat 10.46'da meydana gelen depremde Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Şura Özçelik depremde panikleyen özel ihtiyaçlı öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardı. Olayın anbean kameralara yansıdığı olay sonrası öğretmen Özçelik, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından başarı ödülü ile taltif edildi. Vali Yavuz, Şura öğretmenin örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, tüm eğitim camiasına şükranlarını sunduğunu söyledi. Şura Özçelik ise Vali Yavuz'a teşekkür ederek, ilk kez yaşamış olduğu deprem sonrası panikleyen öğrenciyi kucağında taşıyarak güvenli alana çıkardığını ifade etti. Özçelik, "Sadece onu korkutmadan dışarıya nasıl çıkarabilirim diye düşündüm" dedi.