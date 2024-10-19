AK Partili Yıldız’dan Başkan Sengel’e Uğur Dündar’lı salvo!

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, geçtiğimiz mecliste, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlü Şengel'in' AK Partili meclis üyelerine yönelik olarak sarf ettiği 'meclisi, Gazeteci Uğur Dündar'ın çektiği Halk Arenası'na çevirdiniz' sözlerine yanıt verdi.

Meclis oturumunda konuşan Hakan Yıldız, "Sayın Selçuk Belediye Başkanımız bugünkü meclise gelmediler. Geçen dönemde çok az geliyorlardı. Tunç Bey'le de araları yoktu. Bu dönem meclise geldiler daha sık gelsinler hiçbir sıkıntı yok. Ancak dediler ya 'Meclisi Uğur Dündar arasına çevirdik' diye. Çok haklılar. Uğur Dündar ne yapıyordu? Belediyelerdeki yolsuzlukları anlatıyordu. Ne yapıyordu? Bir takım kurumların yaptığı yanlışları anlatıyordu. Bir takım İSKİ skandalı gibi işte Civangate skandalı gibi Engin Civan olayları gibi... Bunları açığa çıkarıyordu, biz toplum olarak bunları öğreniyorduk ve bunun sonucunda da bir takım yaptırımlar oluyordu. Doğal olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde biz ne yaptık? İZBETON rezaletini, kooperatif rezaletini, mağdur edilen 3500 tane insanı, buhar olan 2 milyar TL'yi bu meclisi gündeme getirince, anladım ki Filiz Hanım'ın hafızasında Uğur Dündar'ın arena programı o yüzden yer etti. Yani bunlar olmasaydı, herhalde buraya, bunu demezdi!" dedi.