Bakan Fidan İstanbul’da Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ve esir değişimini mümkün kılacak ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakereler ele alındı. Fidan, Gazze'deki insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için Türkiye'nin diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını vurguladı. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirildi. Fidan, Hamas yetkililerine, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesine ilişkin taziyelerini iletti.