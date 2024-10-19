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Giriş Tarihi: 19.10.2024 18:06

Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i rahmetle yad ettiğini bildirdi.

AA
Başkan Erdoğan’dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savaş meydanlarında cesur bir asker, milletini bağımsızlığa taşıyan bilge bir lider olan, kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı Aliya İzzetbegoviç'i ebediyete irtihalinin yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Aliya İzzetbegoviç paylaşımı
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