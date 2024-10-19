KAAN uygulaması 140 bin kez kullanıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığınca geliştirilen KAAN EGM Mobil Aplikasyonu, 30 Eylül 2020'de hizmete alındı. Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin, genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişim ve işbirliğiyle koordinasyonunu sağlamak amacıyla kullanılan uygulama, suçun meydana gelmeden önlenmesi, genel kolluğun hızlı şekilde bilgilendirilmesi gibi konuların hızla sonuçlanmasını sağlıyor.KAAN uygulamasının kullanıma alınmasından bu yana hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu madde, şüpheli paket, aranan kişi ve ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesi, suçluların tespiti ile yakalanmasına yönelik olarak 507 bin 362 kişiye eğitim verildi. Uygulama, 81 ilde özel güvenlik izni verilen 63 bin 49 noktada, 261 bin 329 özel güvenlik görevlisi ve 39 bin 556 genel kolluk personelince aktif şekilde kullanılıyor.Aplikasyonun kullanıma alınmasından bu yana yapılan 138 bin 968 bildirimin değerlendirilmesi sonucu 42 bin 984 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama, özel güvenlik görevlilerince uyuşturucu madde ve aile içi şiddet gibi suçların yanı sıra kayıp çocuk ve trafik kazası gibi olaylarda özel güvenlik görevlileri tarafından yoğun olarak kullanıldı. Uygulamayla yurt genelinde görev yapan kolluk kuvvetlerine ilave olarak yaklaşık 370 bin kişinin daha ülke güvenliğine katkı yapacak şekilde görev yapmasını sağlandı. Bilecik, Isparta, Gaziantep, Ordu ve Kırklareli'deki banka özel güvenlik görevlilerinin uygulamayı kullanmaları sonucu, bu yıl vatandaşın toplam 4 milyon 135 bin 900 lirasının dolandırıcıların eline geçmesi engellendi. Isparta'da gerçekleşen kapkaç olayı sonrası 67 bin 390 lira ile yakalanan şüpheli, uygulamanın etkinliğini bir kez daha kanıtladı.