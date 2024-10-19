Meta’dan skandal Yahya Sinvar sansürü! Filistin paylaşımlarına yine sansür uyguladılar



META DAHA ÖNCE DE İNSTAGRAM VE FACEBOOK'DA FİLİSTİN'E VERİLEN DESTEĞİ ENGELLEMEK İSTEMİŞTİ

İsrail sermayeli Meta şirketi Watsapp mesajlaşma uygulamasının yanında İnstagram ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını da elinde bulunduruyor. Meta taradından , Geçtiğimiz aylarda eski Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti üzerine yapılan paylaşımlar İnstagram ve Facebook'da engellenmiş ve paylaşım yapan kişilere yayın sınırlaması getirilmişti. Devletin üst kademelerinden yapılan paylaşımlara bile engel olmak isteyen İnstagram ve Facebook'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim engeli getirilmişti. Ancak Meta şirketi açık şekilde olmasa da Filistin yanlısı paylaşımlara engel olmaya devam ediyor.