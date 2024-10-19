Set arkadaşına 12 milyon liralık ihale

CHP'liEtimesgut Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren konserlere toplam 12 milyon 567 bin Türk Lirası harcandı. Dev ihalenin ise belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eski rol arkadaşı Adem Aydil'e ait İDA Yapım Medya şirketine verildiği ortaya çıktı. İDA Yapım'ın 2024 Şubat ayında kurulmuş bir firma olduğunu gördüklerini belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, "Etimesgut Belediyesi gibi büyük bir yapılanma, sermayesi 100 bin TL olan tek ortaklı bir limited şirketinden ihale alıyor. İkinci kısma geldiğimizde de bu şirketin sahibinin Adem Aydil olduğunu gördük. Adem Aydil ismini de Sayın Başkan'ın birçok oyununda rol arkadaşı olarak görüyoruz. Tiyatroya mı hizmet edeceğiz? Tiyatroculara mı hizmet edeceğiz?" şeklinde konuştu.