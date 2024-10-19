Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 19.10.2024 15:26 Son Güncelleme: 19.10.2024 15:34

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Metina bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi
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