SON DAKİKA | MSB duyurdu! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.
Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 10 PKK'lı terörist ile Metina bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez,… pic.twitter.com/iZgyv7JjHp