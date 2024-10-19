Son depremle Doğu Anadolu Fayı’nda 500 yıllık döngü tamamlandı

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, önceki gün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Doğu Anadolu Fay Zonu'nun yaklaşık 380 kilometrelik bölümündeki segmentleri 2020-2024 arasında kırılarak en azından döngüsünü tamamlamış oldu diyebiliriz.Yaklaşık 30 kilometrelik fay kırıldı. Böylelikle Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminde kırılan parçası ile 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde kırılan parçası arasında kalan, kırılmasını beklediğimiz ve kırılmayan parçası da kırılmış oldu. Aynı segmentlerde tekrar deprem olması için daha 400-500 seneye ihtiyaç var" dedi. DHA