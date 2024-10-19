Türkiye’nin savunma bütçesi arttı: Bölgesel ve küresel riskler temel gerekçe oldu

1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi kampanyalar organize edilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, ''Tüm bu tehditler dikkate alındığında Türkiye'nin savunma harcamalarını artırması mukadderdir ve kaçınılmazdır. Türkiye acilen ihtiyacı olan; Uçak, füze savunma sistemleri ve hava savunma sistemlerinin tedarik ve üretiminin hızlandırılmalı ve sonuç almalıdır'' dedi.

Konuya ilişkin SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın şunları kaydetti:

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI NÜKLEER HARP RİSKİ TAŞIYOR

''Türkiye bir NATO ülkesi olarak dünyadaki son gelişmeleri dikkatle takip etmektedir. Özellikle Türkiye'yi baskılayan kuzeydeki Rusya, Ukrayna savaşının olası bir nükleer harbe dönmesi tehlikesi mevcuttur. Rusya tarafı Amerika ve NATO'nun uzun menzilli füzelerle, Rusya'yı vurması durumunu bir nükleer karşı mukabele hakkı olarak da tanımlamaktadır. Kuzeyimizde bir NATO, Rusya savaşının özellikle de nükleer bir harp olarak yaşanma ihtimali, Karadeniz'e hakim olan Türkiye için son derece önem arz etmektedir.''

İSRAİL SINIRIMIZA YAKLAŞIYOR

''PKK'nın Davut koridoru yoluyla, İsrail ve Amerikan ordularıyla birlikte hareket etme olasılığı Türkiye için gelecek 10 sene içerisinde en büyük tehdittir. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde bir PKK sorunu bulunuyor. Amerika'nın PKK'yı silahlandırmaya devam etmesi, olası bir gerginlikte Suriye'deki PKK'nın ABD ve İsrail kuvvetleri ile ortak hareket edebilme tehlikesini oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü hazırlığı yapıyoruz ve İsrail sınırımıza çok yaklaştı uyarısı bu açıdan yapılmış önemli bir uyarıdır. Nitekim aynı paralelde sayın Bahçeli'nin de İsrail'in hedefinde Beyrut değil Ankara, İstanbul olduğunu söylemesi ve yüce meclisin acilen gizli toplantı yapması tehlikenin boyutunu göstermektedir. Bu şu demektir, İsrail'in yayılmacı politikasının arzu mevud hayali ile sadece Lübnan ve Suriye ile sınırlı kalmayacağı, gözünün Türkiye'de olacağı, kuvvetlerini Amerika desteği ile Türkiye sınırlarına doğru yönlendirebileceği açık bir tehdittir.

EGE VE AKDENİZ'DE ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

''Türkiye'nin içerisinde bulunduğu mevcut bölgesel risklerin bir başka örneği ise Ege ve Doğu Akdeniz'dir. Doğu Akdeniz'e yapılan mavi bayrak tatbikatları ile Amerikan, Fransız, İngiliz, İsrail ve Yunan donanmaları Türkiye'ye karşı harekât hazırlıkları içerisindedir. 10 yıldır bu tatbikatlar icra edilmektedir. Yunan Bakanın F 35'ler gelince Ankara'ya vuracağız açıklaması, Türkiye'ye karşı bir hamlenin planlandığını ortaya koymaktadır. Türkiye, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatleri korumak zorundadır.''

SAVUNMA BÜTÇESİ TEHDİTLERE KARŞI ARTIRILIYOR

''Tüm bu tehditler dikkate alındığında Türkiye'nin savunma harcamalarını artırması mukadderdir ve kaçınılmazdır. Bu tehditlere karşı mevcut projeleri ve bu bütçenin de yeterli olmayacağını düşünüyorum. Nitekim Amerikan şemsiyesi altında bulunan Almanya ve Japonya bile savunma bütçelerini 100 milyar dolara çıkardı. Her 2 ülkenin de Amerikan şemsiyesi altında olduğu düşünüldüğünde dünyanın hızla bir üçüncü dünya savaşına doğru evrildiği görünüyor.''

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ DESTEKLENMELİ

''O hâlde yapılması gereken Türkiye'nin savunma ağırlıklı hamlelerini; Yani savunma bütçesindeki hazırlıkları desteklemek, diğer taraftan da bunun yetmeyeceği dikkate alınarak tıpkı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi savunma sanayini güçlendirmek için yeni kampanyalar organize edilmelidir. Türkiye acilen ihtiyacı olan; Uçak, füze savunma sistemleri ve hava savunma sistemlerinin tedarik ve üretiminin hızlandırılmalı ve sonuç almalıdır. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum.''

2025 SAVUNMA BÜTÇESİ TÜM YILLARI GERİDE BIRAKTI

''Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda savunma alanına ayrılacak bütçenin belirlendiğini açıkladı. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Basın Bilgilendirme ve Geleneksel Bütçe Bağlama Toplantısında yapılan açıklamaya göre 2025 yılında savunmaya ayrılan bütçe tüm yılları geride bırakarak bir kez daha rekor kırdı. Ülkenin savunma faaliyetlerini güçlendirmeye yönelik hazırlanan bütçe için Yılmaz, "Savunma harcamaları için 913,9 milyar lira, iç güvenlik için 694,5 milyar lira ödenek öngördük. Savunma Sanayii Destekleme Fonu için ayrılan kaynak da dahil edildiğinde toplamda savunma ve güvenlik sektörü için 2025 yılında 1 trilyon 608 milyar lira ödenek tahsis ediyoruz." dedi.