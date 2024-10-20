Festival fiyaskosu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 11-13 Ekim tarihlerinde Maltepe'de düzenlenen Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali, Alevi Bektaşi toplumunun öncü isimlerinden sert tepki gördü. Vatandaşların ulaşım sorununu çözemeyen belediye hava muhalefetini de planlayamadı. Etkinliğin ikinci günü iptal edilirken, bazı sanatçılar konsere bile çıkmadı.Birçok etkinliğin planlandığı 3 günlük festival, adeta sinek avladı. İkram için hazırlanan yemekler ve aşureler ortada kaldı. Sahne, ses, sanatçılar ve organizasyon için on milyonlarca liranın harcandığı iddia edildi. Ayrıca organizasyonun ilgi görmemesi sebebiyle, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını iptal ettiği öğrenildi.Konuyu SABAH'a değerlendiren İstanbul Horasan Erenleri Cemevi Derneği Başkanı Ali Rıza Özkan, "Milyonlarca lira harcayıp, Alevi Bektaşileri bedava aşure ve pilava kandırıp, festivale çekeceklerini sandılar. Kimse gelmedi. Katılımın az olmasının sebeplerinden biri, DEM Parti ile işbirliği yapan ve tabelasında 'Alevi' yazan bazı örgütlerin bu festivalde İmamoğlu'nun ekibiyle sıkı işbirliği içerisinde olmasıydı" ifadesini kullandı.Hacı Bektaş Veli isminin bir 'festival' ile özdeşleştirilmesine de sert tepki gösteren Özkan, "Biz davet edilmedik, edilseydik de gitmezdik. Bir yüce kişiyi anma etkinliğine nasıl olur da festival dersiniz? Biz bu hadsizliğin içerisinde olmayız. Eğer orada olsaydık başta Hünkar Hacı Bektaş Veli olmak üzere, cümle Horasan erenleri bizi lanetlerdi" dedi.