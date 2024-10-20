İstanbul Barosu bugün başkanını seçiyor

İstanbul Barosu 2024-2026 dönemi Baro Başkanı seçimleri için avukatlar bugün oy kullanacak. Haliç Kongre Merkezi'de yapılacak olan seçimde baro, yeni başkanını seçecek.

12 ADAY YARIŞIYOR

Baroya kayıtlı oy kullanabilen 64 bin 72 üye bulunuyor. 11 grubun başkanlık yarışında, İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki adayı bulunuyor. Bunlar mevcut başkan Filiz Saraç ve Ali Gürbüz. Değişim İçin Avukatlar grubunun başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'nun adayı Mert-Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi'nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz oldu. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu ise yeniden Hakan Çatak'ı başkanlığa aday gösterdi. Av. Yasin Şen tek bağımsız adayı olarak seçime girdi.

34. BAŞKAN SEÇİLECEK

126. Genel Kurulu 34. Başkanı seçmek için oy kullanma işlemi saat 09:00'da 161 adet sandıkta başladı. Yoğun kalabalığının hakim olduğu seçimde sandıkların 17:00'dan sonra sayılmasıyla birlikte açıklanacak.