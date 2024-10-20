İstanbul Barosu’nun yeni başkanı İbrahim Kadıoğlu oldu

İstanbul Barosu 2024-2026 dönemi Baro Başkanı seçimleri için avukatlar bugün Haliç Kongre Merkezi'de oy kullandı.

12 ADAY YARIŞTI

Baroya kayıtlı oy kullanabilen 64 bin 72 üye bulunuyor. 11 grubun başkanlık yarışında, İlke Çağdaş Avukatlar Grubunun iki adayı bulunuyor. Bunlar mevcut başkan Filiz Saraç ve Ali Gürbüz. Değişim İçin Avukatlar grubunun başkan adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Değişim İçin Güçlü Baro Grubu'nun adayı Mert-Er Karagülle, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Turgay Bilge, Genç Hukuk Hareketi'nin başkan adayı Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği grubunun başkan adayı Metin Uraçin, Bağımsız Avukatlar Grubu başkan adayı Abdülhalim Yılmaz oldu. İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu ise yeniden Hakan Çatak'ı başkanlığa aday gösterdi. Av. Yasin Şen tek bağımsız adayı olarak seçime girdi.

34. BAŞKAN SEÇİMİ

126. Genel Kurulu 34. Başkanı seçmek için oy kullanma işlemi saat 09:00'da 161 adet sandıkta başladı. Yoğun kalabalığının hakim olduğu seçimde sandıkların 17:00'da kapandı. Beraberinde sayım işlemi başladı.

YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

Değişim İçin Avukatlar grubunun başkan adayı aynı zamanda eski CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu rakiplerinde fazla oy alarak yeni Baro Başkanı oldu.

OY SAYILARI

Katılım oranının yüzde 46 olduğu seçimin resmi olmayan sonuçlara göre Kaboğlu 7 bin 197 oy, Avukatların Yükselişi Grubu'nun adayı Av. Hasan Kılıç 5 bin 537 oy ile ikinci sırada, Avukat Hakları Grubu'nun adayı Av. Turgay Bilge 4 bin 993 oy ile üçüncü sırada yer aldı. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Av. Filiz Saraç 4 bin 67 oy alırken aynı gruptan aday Av. Ali Gürbüz ise 3 bin 987 oyda kaldı.

SEÇİM SONRASI BASIN AÇIKLAMASI YAPAN PROF. DR. İBRAHİM KABOĞLU,

"Yarın sabahtan itibaren teker teker uygulamaya koyacağız. Birincisi şu anda yürürlükte olan mevzuat içerisinde yapılabilecek olanlar. İkincisi yasal önerileri, üçüncüsü ise anayasa karşısındaki tavrımız. Bu çerçevede hiç kimse unutmasın ki İstanbul Barosu bir şirket değildir. İstanbul Barosu, kamu hizmetini icra eden, hukuku öne çıkaran, hukukun üstünlüğünü savunan avukatların üyeliğini yaptığı koca bir örgüttür" dedi. Kaboğlu, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" şeklinde bir söylemde bulundu.

ÖCALAN'IN AVUKATI YÖNETİMDE

Öte yandan Kaboğlu'nun yönetim listesinde isimler dikkat çekti. Listede,terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı ve terör örgütünden yargılanan sanıkların avukatları bulunuyor.