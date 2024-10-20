İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yeniden yapılandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz günlerde Akın Gürlek atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu alınan son kararla 6 kısma ayrıldı. Kararda işlerin hızlanması ve cumhuriyet savcılarının uzmanlaşması hedefleniyor.

Alfabetik sırayla kısımlara ayrılan Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun görev dağılımı şu şekilde;

1- (A) Kısmı, Sol terör örgütlerinin soruşturmalarını yürütecek.

2- (B) Kısmı, Bölücü terör örgütlerinin soruşturmalarını yürütecek.

3- (C) Kısmı, Dini İstismar eden terör örgütlerinin soruşturmalarını yürütecek.

4- (D) Kısmı, Fetullahçı ve örgütsel oluşum ve eylemlere dair soruşturmaları yürütecek.

5- (E) Kısmı, Müracaat ve Ön Büro Kısmının tüm büro uhdesine giren suçlar yönünden yapılan müracaatlara, kolluk biriminden gelen taleplere, mevcutlu gelen işlerden, başka yer Cumhuriyet Başsavcılıklarından gelen talimat işlemlerden, tüm kurumlardan büro içine gelen yazışmalar ve cevabi işlemlerden, mesai saatleri içerisinde nöbet telefonu ile bildirilen tüm gözaltı ve diğer talimat işlemlerinden, ayrıca iç ve dış muhabere işlerinden sorumlu olacak.

6 -(F) Kısmı, İhbar kısmının Büro nezdindeki ihbar evraklarıyla ilgili iş ve işlemlerden sorumlu olacak.