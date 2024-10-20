İZBETON’da 9 isim görevden alındı

İzmirBüyükşehir Belediyesi'nin en büyük şirketi olan İZBETON'da flaş bir gelişme yaşandı. İZBETON'da yeniden yapılanmaya gidilmek amacıyla Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Alphan Bozan ve 8 müdür görevden alındı. Bu isimlerin izine çıkarıldıkları öğrenildi. Öte yandan görevden alınan isimlerin tamamının mevcut genel müdür döneminde görev aldıkları bildirildi. İZBETON, bir önceki Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden aldığı kentsel dönüşüm yetkisini CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurucu ortağı olduğu iş insanları yapı kooperatifine protokolle devretmesi ile gündeme gelmişti.