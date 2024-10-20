Kameralarda Narin’e ait bir delil elde edilmedi

HTS kayıtlarına göre, anne, ağabey, amca ve itirafçının bir arada olduğuyla ilgili telefon sinyali alınmasına rağmen Narin'in nerede öldürüldüğü de halen tespit edilmediği ifade ediliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in soruşturmayı yürütmesi için görevlendirdiği bir başsavcı vekili ile 3 savcının iddianame yazım sürecinin de sona gelindiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Gürün, muhtar amca Salim Güran ile küçük kızın cenazesini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.