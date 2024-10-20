Haberler Gündem Haberleri Kameralarda Narin’e ait bir delil elde edilmedi
Giriş Tarihi: 20.10.2024 14:00 Son Güncelleme: 20.10.2024 14:25

Kameralarda Narin’e ait bir delil elde edilmedi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Nardin Güran cinayetiyle ilgili köyde el konulan kamera kayıt cihazlarının yapılan incelemesinde küçük kıza ait bir delil elde edilmediği öğrenildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kameralarda Narin’e ait bir delil elde edilmedi

HTS kayıtlarına göre, anne, ağabey, amca ve itirafçının bir arada olduğuyla ilgili telefon sinyali alınmasına rağmen Narin'in nerede öldürüldüğü de halen tespit edilmediği ifade ediliyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in soruşturmayı yürütmesi için görevlendirdiği bir başsavcı vekili ile 3 savcının iddianame yazım sürecinin de sona gelindiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, Narin Güran cinayetine ilişkin anne Yüksel Güran, ağabey Enes Gürün, muhtar amca Salim Güran ile küçük kızın cenazesini Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kameralarda Narin’e ait bir delil elde edilmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA