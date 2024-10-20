Muğla Valisi Akbıyık’tan yangın açıklaması: Kısmen kontrol altında

Muğla'nın Menteşe ilçesi Kıran Mahallesi Turnalı Mevkiinde 18 Ekim'de sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Yangına havadan 8 uçak ve 16 helikopter, karadan ise 91 arazöz, 94 müdahale aracı, iş makinesi, 1 deniz aracı ve 623 personel ile müdahale edildi. Yangın, dün akşam çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek Kıran sahiline ulaştı. Bu bölgede 4 ev ve 3 ahır yanarak kül olurken, yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alan da büyük zarar gördü. Ayrıca, yangında 110 arı kovanı yandı. Yangının birinci gününde 14 ev ve 3 ahır yanmıştı.

YANGIN 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE DE SÜRÜYOR

Yangın üçüncü gününde de sürüyor. Gökova körfezi Turnalı bölgesinde başlayan yangının söndürme çıkmaları gece boyunca sürdü. Kıran Mahallesinin körfeze bakan sırtlarında zaman zaman parlayan alevlere gece karadan müdahale eden ekiplerin mücadelesi sürdü.

VALİ AKBIYIK AÇIKLADI: KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 3 gündür devam eden yangınla ilgili açıklama geldi. Vali Akbıyık, "Menteşe Kıran Mahallesinde devam eden orman yangınını bir an evvel kontrol altına alabilmek için gece gündüz aralıksız müdahalemiz sonuç veriyor.

Menteşe Kıran yangını kısmen kontrol altında. Ormanın kahramanları ferahlatan haberi vermek için havadan ve karadan durmaksızın mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.