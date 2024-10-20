Sağlık Müdürü Nacar: İddialar asılsız ve ispata davet ediyoruz

Adana İl Sağlık Müdürlüğü konu hakkındaki basın açıklaması yaparak şunları söyledi: ''Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak olağan ve olağan dışı denetimlerimiz sırasında, paylaşımlarda geçen iddialarla ilgili bir suç tespit edilmemiştir. Süreç titizlikle takip edilmiş ve denetimler yapılmaya devam etmektedir. İddia sahiplerini, Milletimizin sağlığının selameti adına, iddialarına yönelik varsa ellerindeki tüm delil ve belgeleri idari işlem yapılmak üzere kurumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.