Taklitçi amca yeğenini dolandırdı

Mersin'de yüzde 50 hisseli bir petrol istasyonunun sahibi olan S.S. adlı vatandaş, amcasının kendi imzasını taklit ederek ruhsat aldığını ve yaklaşık 4 milyonluk taşınmazın aylık 10 bin liraya kiraya verildiğini öğrendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından rüşvet karşılığında ruhsat alındığını iddia eden S.S., belediye yetkililerinden, kendisi olmamasına rağmen aslı gibidir evrakı veren noter görevlilerinden ve amcası İ.S.'den şikâyetçi oldu. Evrakların sahte olduğunu iddia eden S.S., avukatı aracılığıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sahte imza kullanıldığı gerekçesiyle ruhsatın iptali için dilekçe sundu. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan S.S. avukatı aracılığıyla hazırladığı suç duyurusu dilekçesinde, noter tarafından kendisinin bulunmamasına rağmen aslı gibidir belgesi verildiği, söz konusu belgeler ile amcası İ.S.'nin kendisinin imzasını taklit ettiği, bu imzalar ile ruhsatın yanı sıra bir de kira sözleşmesi yapıldığını kaydetti.