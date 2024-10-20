Yeni doğan çetesinde 47 gözaltı 22 tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Karabük Merkez İlçe 8. Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Tunç, kongrenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. Bakan Tunç, Yenidoğan çetesine ilişkin, devletin bebek ölümüne müsaade etmeyeceğini vurgulayarak "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı." dedi. CİMER ihbarıyla başlayan soruşturmanın bir yılı aşkın süredir devam ettiğini söyleyen Tunç, sözlerine şöyle devam etti: "Soruşturma derinleştirildi. Teknik takipler, deliller toplandı. Tespit edilen suç kayıtları bakımından suçlular bakımından yaklaşık 1 yıllık araştırmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor 18'i hemşire toplamda 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez. Savcımızı tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. Mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında. Devlet bebeklerin ölümüne müsaade etmez."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMAT VERDİ"

Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla bizi kabul etti. Bebeklerin ölümüne neden olan bir durum varsa ne gerekiyorsa yapılması kararlılığını iletti. Önümüzdeki günlerde iddianameyi değerlendirme hususunu hep birlikte takip edeceğiz. Kamuoyu bu iddialarla ilgili suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlanması" şeklinde konuştu

SAVCIYI TEHDİTLE İLGİLİ AYRICA SORUŞTURMA AÇILDI

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame sunulmuş durumda olduğunu aktaran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Soruşturmayı yürüten savcıyla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifa ederken, hiçbir kimseden çekinmezler. O nedenle özellikle yargı görevini etkilemeye yönelik ve soruşturmayı yürüten savcıya tehdide yönelik kişiler hakkında da soruşturma açıldı. O soruşturma da bir yandan devam ediyor" ifadelerini kullandı.