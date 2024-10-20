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Giriş Tarihi: 20.10.2024 11:33

Yenidoğan çetesi şüphelisi CHP’den istifa etti

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan Yenidoğan Çetesi şüphelilerinden Ahmet Atilla Yılmaz’ın CHP Beylikdüzü Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Soruşturmada ismi geçen Yılmaz’ın CHP’den istifa ettiği öğrenildi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Yenidoğan çetesi şüphelisi CHP’den istifa etti

Türkiye'nin gündemine oturan kan dondurucu olayda, Yenidoğan Çetesi adı verilen şebeke, 10 bebeğin ölümüne neden olmuştu. Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik yapılan operasyonun ardından özel hastanelerin ruhsatları iptal edilerek faaliyetleri sonlandırıldı.

KATİL BAŞHEKİM İSTİFA ETTİ

Şüphelilerden Ahmet Atilla Yılmaz'ın CHP'li Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. Yılmaz'ın aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanlığı yapmıştı. Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi olan Ahmet Atilla Yılmaz'ın CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

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Yenidoğan çetesi şüphelisi CHP’den istifa etti
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