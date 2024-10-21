Annelerin feryadı yürekleri burktu: Çocuklarımız öldürüldü mü?

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında kapatılan hastanelerin önünde bekleyen mağdur ailelerin feryadı yürekleri burktu. Yenidoğan çetesinin bir bebeğin ölümüne sebep olduğu öğrenilen Esenler'deki Güney Hastanesi'nde 2023'de doğum yaptığını belirten acılı anne Fatma Doğru, "Benim bebeğim burada öldü. Bu hastaneden sevk ettiler bebeğimi. Yazıklar olsun, devletimizden de bunun peşini bırakmasını istemiyorum. Burada böyle bir olayın olduğunu televizyonda görünce koşa koşa geldim. Bu hastane kesinlikle açılmasın. Kendimi günlerdir camları kırmamak için zor tutuyorum. 2023 yılında doğum yaptım. Çok perişan haldeyim. Hiçbir anne evladını kaybetmek istemez. Bize yoğun bakıma yatıracaklarını söylediler, sonra da bebeğimi Medalife Hastanesi'ne sevk ettiler" şeklinde konuştu.Yine aynı hastanede bebeğini kaybeden Aysun Akar, "Ben 31 Mart'ta tansiyonum çıktığı için benim de doktorum Songül hanım. muayeneye geldim. Doktor 'Suyun gelmiş doğuma almak zorundayım' dedi. Beni acil doğuma aldı. Beni sezaryene ikna ettiler. Songül Hanım'a çok güveniyorduk. Ben bebeğimi hiç görmedim. 'Bebek iyi' dediler solunum sorunu olduğunu söylediler. Bizim çocuğumuz öldü mü, öldürüldü mü? Bu bizim beynimizde sürekli bir soru olarak kalacak. Kimin eli varsa, kimin suçu varsa Allah belası versin. Doktoru da olsun görevlisi de olsun kim olursa olsun" ifadelerini kullandı.